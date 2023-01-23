Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Passages
1 poster
Kinoafisha Films Passages

Passages

Passages 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Tomas and Martin are a couple living in Paris whose marriage is thrown into crisis when Tomas impulsively begins a passionate affair with young schoolteacher Agathe. But when Martin begins an affair of his own, Tomas must confront life decisions he may be unprepared—or unwilling—to deal with.
Passages - trailer
Passages  trailer
Country Germany / France
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2023
Online premiere 6 October 2023
World premiere 23 January 2023
Release date
3 November 2023 Azerbaijan
16 August 2023 Belgium
3 November 2023 Bulgaria
10 August 2023 Chile
28 November 2024 Czechia
27 October 2023 Finland Tulossa
28 June 2023 France
31 August 2023 Germany 16
1 September 2023 Great Britain 18
1 September 2023 Ireland 16
17 August 2023 Italy
3 November 2023 Kyrgyzstan
1 January 2024 Lithuania
16 August 2023 Luxembourg
10 August 2023 Mexico C
24 August 2023 Netherlands
3 November 2023 Poland
8 March 2024 Romania
1 September 2023 Spain
25 August 2023 Sweden 15
29 December 2023 Taiwan 15+
3 November 2023 Tajikistan
Worldwide Gross $1,116,810
Production SBS Productions, KNM
Also known as
Passages, Pasajes, Hetkessä, Kärlek & avund, Pasajlar, Passagens, Przejścia, Περάσματα, Пассажи, パッセージ, 愛情轉移, 时移情易, 段落, 过道, 通道
Director
Ira Sachs
Ira Sachs
Cast
Franz Rogowski
Franz Rogowski
Ben Whishaw
Ben Whishaw
Adele Exarchopoulos
Adele Exarchopoulos
Théo Cholbi
Théo Cholbi
Olivier Rabourdin
Olivier Rabourdin
Cast and Crew

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Tomas Freiburg Martin!
Martin Uh-huh?
Tomas Freiburg Agathe is pregnant.
Martin Did you sleep with me to tell me that?
Film Trailers All trailers
Passages - trailer
Passages Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more