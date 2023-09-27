Cast
Saiee Manjrekar
Rudrakanti Parineeta
Prince Cecil
Sanjay Reddy
Gautami
Manikanta Lakshmi
Indraja
Rudrakanti Bharathi
Daggubati Raja
Manikanta Raju
Meka Srikanth
Rudraganti Ramakrishna Raju
Sharath Lohitashwa
Ranjith Reddy
Cast and Crew
Director
Boyapati Srinu
Writer
Boyapati Srinu, M. Rathnam
Composer
S. Thaman
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 47 minutes
Production year
2023
World premiere
27 September 2023
Release date
|27 September 2023
|Great Britain
|
|15
|28 September 2023
|India
|
|UA
|28 September 2023
|UAE
|
|PG15
Budget
950,000,000 INR
Worldwide Gross
$56,591
Production
Srinivasaa Silver Screen, Zee Studios
Also known as
Skanda: The Attacker, Skanda, Skanda- The Attacker, BOPO, RAPO 20, BoyapatiRAPO, POBO, Skandha: The Attacker, RAPO20