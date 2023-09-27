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Poster of Skanda
5.0
Kinoafisha Films Skanda
5.0

Skanda

, 2023
Skanda: The Attacker
India / Action, Drama, Romantic / 18+
Poster of Skanda
5.0

Synopsis

The prodigal son of a respected leader takes on two political rivals and forms bonds with their daughters.

Cast

Ram Pothineni
Skanda
Urvashi Rautela
Saiee Manjrekar
Rudrakanti Parineeta
Sreeleela
Sreeleela
Prince Cecil
Sanjay Reddy
Gautami
Manikanta Lakshmi
Indraja
Rudrakanti Bharathi
Daggubati Raja
Manikanta Raju
Meka Srikanth
Rudraganti Ramakrishna Raju
Sharath Lohitashwa
Ranjith Reddy
Prithviraj
Director Boyapati Srinu
Writer Boyapati Srinu, M. Rathnam
Composer S. Thaman
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 47 minutes
Production year 2023
World premiere 27 September 2023
Release date
27 September 2023 Great Britain 15
28 September 2023 India UA
28 September 2023 UAE PG15
Budget 950,000,000 INR
Worldwide Gross $56,591
Production Srinivasaa Silver Screen, Zee Studios
Also known as
Skanda: The Attacker, Skanda, Skanda- The Attacker, BOPO, RAPO 20, BoyapatiRAPO, POBO, Skandha: The Attacker, RAPO20

Film rating

5.0
Rate 11 votes
4.2 IMDb
Updated 26 September 2023
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