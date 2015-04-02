Cast
Sushant Singh Rajput
Byomkesh Bakshy
Swastika Mukherjee
Anguri Devi
Taka Higuchi
Dr. Watanabe
Kaushik Ghosh
Gajanan Sikdar
Anindya Pulak Banerjee
Prafulla Ray
Cast and Crew
Director
Dibakar Banerjee
Writer
Urmi Juvekar, Dibakar Banerjee, Saradindu Bandopadhyay
Composer
Sneha Khanwalkar
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 19 minutes
Production year
2015
World premiere
2 April 2015
Release date
|3 April 2015
|India
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|UA
|2 April 2015
|Kuwait
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|3 April 2015
|USA
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|R
Worldwide Gross
$4,552,665
Production
Dibakar Banerjee Productions, Skywalk Films, Skyway Films
Also known as
Detective Byomkesh Bakshy!, Detective Byomkesh Bakshy, Detetive Byomkesh Bakshy!, Детектив Бёмкеш Бакши, บอย์มเกช บัคชี นักสืบกู้ชาติ