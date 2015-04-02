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Poster of Detective Byomkesh Bakshy!
7.6
Kinoafisha Films Detective Byomkesh Bakshy!
7.6

Detective Byomkesh Bakshy!

, 2015
Detective Byomkesh Bakshy!
India / Action, Crime, Drama / 18+
Poster of Detective Byomkesh Bakshy!
7.6

Synopsis

Detective Byomkesh Bakshy is set in the 2nd World War torn Calcutta during the 1940s. Enter a magical world of nostalgia and 'Expect the Unexpected'.

Cast

Sushant Singh Rajput
Byomkesh Bakshy
Anand Tiwari
Ajit Banerjee
Neeraj Kabi
Yang Guang
Divya Menon
Satyawati
Swastika Mukherjee
Anguri Devi
Meiyang Chang
Kanai Dao
Mark Bennington
Deputy Commissioner Wilkie
Taka Higuchi
Dr. Watanabe
Kaushik Ghosh
Gajanan Sikdar
Anindya Pulak Banerjee
Prafulla Ray
Director Dibakar Banerjee
Writer Urmi Juvekar, Dibakar Banerjee, Saradindu Bandopadhyay
Composer Sneha Khanwalkar
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 19 minutes
Production year 2015
World premiere 2 April 2015
Release date
3 April 2015 India UA
2 April 2015 Kuwait
3 April 2015 USA R
Worldwide Gross $4,552,665
Production Dibakar Banerjee Productions, Skywalk Films, Skyway Films
Also known as
Detective Byomkesh Bakshy!, Detective Byomkesh Bakshy, Detetive Byomkesh Bakshy!, Детектив Бёмкеш Бакши, บอย์มเกช บัคชี นักสืบกู้ชาติ

Film rating

7.6
Rate 10 votes
7.6 IMDb
Updated 25 December 2023
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