Cast
Aju Varghese
Vidhyadharan
Sohan Seenulal
Prabhakaran
Sudheesh Calicut
Bhaskaran
Nirmal Palazhi
Sudhakaran
Cast and Crew
Director
Vijesh Panathur, Unni Vellora
Writer
Vijesh Panathur, Unni Vellora
Composer
Arun Muraleedharan, Shankar Sharma
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 9 minutes
Production year
2023
World premiere
15 September 2023
Release date
|13 October 2023
|Great Britain
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|12A
|15 September 2023
|India
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|U
|21 September 2023
|UAE
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|18TC
Worldwide Gross
$41,486
Production
Cinematica Films
Also known as
Nadikalil Sundari Yamuna, Nadhikalil Sundari Yamuna