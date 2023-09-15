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Poster of Nadikalil Sundari Yamuna
7.3
Kinoafisha Films Nadikalil Sundari Yamuna
7.3

Nadikalil Sundari Yamuna

, 2023
Nadikalil Sundari Yamuna
India / Comedy / 18+
Poster of Nadikalil Sundari Yamuna
7.3

Cast

Dhyan Sreenivasan
Kannan
Pragya Nagra
Yamuna
Aju Varghese
Vidhyadharan
Kalabhavan Shajohn
Kalabhavan Shajohn
RC
Sohan Seenulal
Prabhakaran
Sudheesh Calicut
Bhaskaran
Nirmal Palazhi
Sudhakaran
Unni Raja
Ravi
Navas Vallikkunnu
Shamsu
Aneesh Gopal
Chandran
Director Vijesh Panathur, Unni Vellora
Writer Vijesh Panathur, Unni Vellora
Composer Arun Muraleedharan, Shankar Sharma
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 9 minutes
Production year 2023
World premiere 15 September 2023
Release date
13 October 2023 Great Britain 12A
15 September 2023 India U
21 September 2023 UAE 18TC
Worldwide Gross $41,486
Production Cinematica Films
Also known as
Nadikalil Sundari Yamuna, Nadhikalil Sundari Yamuna

Film rating

7.3
Rate 10 votes
5.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 19 September 2023
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