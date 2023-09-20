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Poster of Death Is a Problem for the Living
6.9
Kinoafisha Films Death Is a Problem for the Living
6.9

Death Is a Problem for the Living

, 2023
Peluri - Kuolema on elävien ongelma
Finland, Italy / Action, Comedy, Drama / 18+
Poster of Death Is a Problem for the Living
6.9

Synopsis

The cheapest drivers in the hearse business, gambling addict Risto Kivi and his friend Arto Niska, an 85% brainless man, have found themselves in a situation where everything has gone wrong and a fresh start is needed.

Cast

Elina Knihtilä
Ulla
Pihla Penttinen
Saija
Tiina Weckström
Maikki
Marjaana Maijala
Rauni
Eero Milonoff
Eero Milonoff
Katja Küttner
Pekka Strang
Pekka Strang
Risto Kivi
Jari Virman
Arto Niska
Matti Onnismaa
Hannamaija Nikander
Armi Kivi
Samuli Jaskio
Osku
Iivo Tuuri
Konsta
Director Teemu Nikki
Writer Teemu Nikki
Composer Marco Biscarini
Cast and Crew

Film details

Country Finland / Italy
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2023
World premiere 20 September 2023
Release date
16 August 2024 Estonia
22 September 2023 Finland 16
4 July 2024 Italy
4 July 2024 Spain 16
Budget €955,000
Worldwide Gross $42,557
Production It's Alive Films, The Culture Business
Also known as
Peluri - kuolema on elävien ongelma, Death Is a Problem for the Living, Döden är de levandes problem, Kuolema on elävien ongelma, La morte è un problema dei vivi, La muerte es un problema para los vivos, Stawiam na zwłoki, Surm on elavate probleem, Игрок. Смерть - проблема для живых, 活受罪, The Player

Film rating

6.9
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 19 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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