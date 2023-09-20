Also known as

Peluri - kuolema on elävien ongelma, Death Is a Problem for the Living, Döden är de levandes problem, Kuolema on elävien ongelma, La morte è un problema dei vivi, La muerte es un problema para los vivos, Stawiam na zwłoki, Surm on elavate probleem, Игрок. Смерть - проблема для живых, 活受罪, The Player

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