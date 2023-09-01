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Poster of Friday Night Plan
7.2
Friday Night Plan - Trailer
Kinoafisha Films Friday Night Plan
7.2

Friday Night Plan

, 2023
Friday Night Plan
India / Comedy, Drama / 18+
Trailers
Poster of Friday Night Plan
7.2
Friday Night Plan - Trailer
Friday Night Plan  Trailer

Synopsis

When their mother takes off on a business trip, two bickering brothers unite to secretly attend the hottest party of the year before she returns.

Cast

Juhi Chawla
Maa
Aadhya Anand
Nitya Sabharwal
Babil Khan
Siddharth Menon
Medha Rana
Natasha Sabharwal
Vyom Vyas
Turk
Amrith Jayan
Aditya Menon
Ninad Kamat
SI Suhas Pingale
Aditya Jain
Kabir
Shashwat Chaturvedi
Bathtub
Rishabh Joshi
Jay Sheth
Director Vatsal Neelakantan
Writer Vatsal Neelakantan, Sapan Verma
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2023
Online premiere 1 September 2023
World premiere 1 September 2023
Production Excel Entertainment
Also known as
Friday Night Plan, Çılgın Bir Cuma Gecesi, Plan de viernes por la noche, Plan na imprezę, Планы на вечер пятницы, 週五夜瘋狂

Film rating

7.2
Rate 15 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

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