Cast
Aadhya Anand
Nitya Sabharwal
Babil Khan
Siddharth Menon
Medha Rana
Natasha Sabharwal
Amrith Jayan
Aditya Menon
Ninad Kamat
SI Suhas Pingale
Shashwat Chaturvedi
Bathtub
Cast and Crew
Director
Vatsal Neelakantan
Writer
Vatsal Neelakantan, Sapan Verma
Film details
Country
India
Runtime
1 hour 48 minutes
Production year
2023
Online premiere
1 September 2023
World premiere
1 September 2023
Production
Excel Entertainment
Also known as
Friday Night Plan, Çılgın Bir Cuma Gecesi, Plan de viernes por la noche, Plan na imprezę, Планы на вечер пятницы, 週五夜瘋狂