Prishla i govoryu
Prishla i govoryu
18+
Documentary
Music
Synopsis
N/A
Country
USSR
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
1985
Production
Mosfilm
Also known as
Prishla i govoryu, Came and Talking, Miljoonan ruusun tyttö, Пришла и говорю
Director
Naum Ardashnikov
Cast
Alla Pugacheva
Boris Moiseev
Yevgeni Boldin
Lyudmila Dorodnova
Ivan Lobanov
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
