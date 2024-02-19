Menu
Poster of Ordinary Angels
7.7 IMDb Rating: 7.4
2 posters
Kinoafisha Films Ordinary Angels

Ordinary Angels

Ordinary Angels 18+
Synopsis

A hairdresser single-handedly rallies an entire community to help a widowed father save the life of his critically ill young daughter.
Ordinary Angels - trailer
Ordinary Angels  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 2023
Online premiere 25 March 2024
World premiere 19 February 2024
Release date
14 March 2024 Australia
23 February 2024 Azerbaijan
13 June 2024 Brazil 10
23 February 2024 Bulgaria
23 February 2024 Canada G
23 February 2024 Ecuador
10 May 2024 Finland 7
26 March 2024 France TP
26 April 2024 Great Britain 12A
3 April 2024 Indonesia
26 April 2024 Ireland 12A
23 February 2024 Kyrgyzstan
30 May 2024 Malaysia
30 May 2024 Mexico A
23 February 2024 Moldova
27 June 2024 Peru
22 May 2024 Philippines
28 March 2024 Portugal
22 February 2024 Puerto Rico PG
4 April 2024 Singapore PG
23 February 2024 Tajikistan
23 February 2024 USA PG
23 February 2024 Uzbekistan
Budget $13,000,000
Worldwide Gross $20,571,534
Production Kingdom Story Company, Green Hummingbird Entertainment, Stampede Ventures
Also known as
Ordinary Angels, Ángeles inesperados, Обыкновенные ангелы, 普通天使, Adi mələklər, Ángeles cotidianos, Angels, Aniołowie są wśród nas, Anjos na Terra, Il miracolo di Sharon, Köztünk élő angyalok, Oddiy farishtalar, Sıradan Melekler, Thiên Sứ Phi Thường, Uma Vida de Esperança, Қарапайым періштелер, Янголи серед нас, 平凡天使, 沒有翅膀的天使
Director
Jon Gunn
Cast
Alan Ritchson
Alan Ritchson
Hilary Swank
Hilary Swank
Nancy Travis
Nancy Travis
Amy Acker
Amy Acker
Tamala Jones
Cast and Crew

7.7
Quotes
Sharon Stevens I've owned four small businesses in 20 years. Here's something I learned. Some bills are like wine. They get better with age.
Film Trailers
Ordinary Angels - trailer
Ordinary Angels Trailer
Stills
