Cast
Shefali Shah
Sumitra Thakur
Rajpal Naurang Yadav
Laxman
Benjamin Gilani
Talent Agent
Asawari Joshi
Ashalata (Natu's wife)
Cast and Crew
Director
Vipul Amrutlal Shah
Writer
Aatish Kapadia
Composer
Anu Malik, Uttank Vora
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 33 minutes
Production year
2005
World premiere
22 April 2005
Worldwide Gross
$2,395,616
Production
Blockbuster Movie Entertainers
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