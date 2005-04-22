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Poster of Waqt: The Race Against Time
6.8
Kinoafisha Films Waqt: The Race Against Time
6.8

Waqt: The Race Against Time

, 2005
Waqt: The Race Against Time
India / Comedy, Drama, Family / 18+
Poster of Waqt: The Race Against Time
6.8

Synopsis

A chronic illness leaves Ishwar with only a few months to live. His son Aditya is extremely reckless. To make him realise his responsibilities, Ishwar throws his son out of the house.

Cast

Amitabh Bachchan
Amitabh Bachchan
Ishwarchand Thakur
Akshay Kumar
Akshay Kumar
Aditya Thakur
Priyanka Chopra Jonas
Priyanka Chopra Jonas
Pooja 'Mitali'
Shefali Shah
Sumitra Thakur
Boman Irani
Boman Irani
Natu
Rajpal Naurang Yadav
Laxman
Benjamin Gilani
Talent Agent
Asawari Joshi
Ashalata (Natu's wife)
Rajeev Mehta
Hemant Pandey
Director Vipul Amrutlal Shah
Writer Aatish Kapadia
Composer Anu Malik, Uttank Vora
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 33 minutes
Production year 2005
World premiere 22 April 2005
Release date
22 April 2005 Australia
Worldwide Gross $2,395,616
Production Blockbuster Movie Entertainers
Also known as
Waqt: The Race Against Time, Tief im Herzen, Time: The Race Against Time, वक़्त, Waqt The Race Against Time

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 7 March 2023
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