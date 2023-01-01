Cast
Arun Vijay
Aravind Chandrasekhar
Stefy Patel
Aravind's Wife
Chandrasekar Koneru
Commando chief
Cast and Crew
Director
Arivazhagan Venkatachalam
Writer
Arivazhagan Venkatachalam
Composer
Sam C.S.
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 20 minutes
Production year
2023
World premiere
1 January 2023
Release date
|1 January 2023
|India
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|24 February 2023
|UAE
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|18TC
Production
11:11 Productions, All In Pictures
Also known as
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