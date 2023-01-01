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Poster of Borrder
7.9
Kinoafisha Films Borrder
7.9

Borrder

, 2023
Borrder
India / Action, Thriller / 18+
Poster of Borrder
7.9

Synopsis

Revolves around patriotism and how a military officer runs an anti-terrorist operation.

Cast

Arun Vijay
Aravind Chandrasekhar
Regina Cassandra
Aparna
Stefy Patel
Aravind's Wife
Bagavathi Perumal
Bagavathi Perumal
Chandrasekar Koneru
Commando chief
Director Arivazhagan Venkatachalam
Writer Arivazhagan Venkatachalam
Composer Sam C.S.
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 20 minutes
Production year 2023
World premiere 1 January 2023
Release date
1 January 2023 India
24 February 2023 UAE 18TC
Production 11:11 Productions, All In Pictures
Also known as
Borrder, AV31, Zindabad, Arun VijayIn Borrder, Border, ArunVijayIn Borrder

Film rating

7.9
Rate 11 votes
8 IMDb
Updated 14 February 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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