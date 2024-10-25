Menu
Synopsis

An odyssey through time and memory, centered around a place in New England where—from wilderness, and then, later, from a home—love, loss, struggle, hope and legacy play out between couples and families over generations.
Here  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2024
Online premiere 25 November 2024
World premiere 25 October 2024
Release date
18 September 2025 Russia Global Film
9 January 2025 Argentina +13
31 October 2024 Australia M
5 December 2024 Azerbaijan 16+
16 January 2025 Brazil 14
29 November 2024 Bulgaria
2 January 2025 Chile TE
11 April 2025 China
2 January 2025 Colombia
28 November 2024 Croatia o.A.
16 January 2025 Denmark 15
22 November 2024 Estonia
6 November 2024 France 12
5 December 2024 Georgia PG-13
12 December 2024 Germany 6
17 January 2025 Great Britain 12
1 January 2025 Guatemala
19 December 2024 Hong Kong IIA
31 October 2024 Iceland Unrated
8 November 2024 India U/A 13+
30 October 2024 Indonesia 13+
17 January 2025 Ireland 12A
5 December 2024 Israel All
9 January 2025 Italy
4 April 2025 Japan G
23 January 2025 Kazakhstan
5 December 2024 Kyrgyzstan 12+
6 December 2024 Latvia N12
6 December 2024 Lithuania N
12 December 2024 Mexico B
21 November 2024 Montenegro o.A.
28 November 2024 Netherlands 9
9 January 2025 Peru
27 December 2024 Poland
26 December 2024 Portugal
31 October 2024 Puerto Rico PG-13
21 November 2024 Serbia o.A.
6 March 2025 Singapore PG13
6 December 2024 South Africa
19 February 2025 South Korea 12
5 December 2024 Spain 12
17 January 2025 Sweden Btl
5 December 2024 Thailand G
29 November 2024 Turkey 10+
31 October 2024 UAE TBC
27 November 2024 USA
5 December 2024 Ukraine
16 January 2025 Uzbekistan 16+
31 October 2024 Virgin Islands (U.S.) PG-13
Budget $45,000,000
Worldwide Gross $15,891,756
Production Miramax, ImageMovers, Canadian Film or Video Production Services Tax Credit (PSTC)
Also known as
Here, Aquí, Aqui, Тогда. Сейчас. Потом, Burada, Here - Les plus belles années de notre vie, Here (Aquí), Here 時を越えて, Here. Poza czasem, Ici, Itt, Kan Ve'le'Tamid, Nơi Đây, Ta Bắt Đầu, Šeit, Siin, Εδώ, Тут і зараз, 此心安处, 這裡是吾家
Director
Robert Zemeckis
Cast
Kelly Reilly
Tom Hanks
Robin Wright
Paul Bettany
Ophelia Lovibond
Cast and Crew
Film in Collections
Best First Love Films Best First Love Films
Family Films for All Ages Family Films for All Ages

Film rating

6.9
Rate 23 votes
6.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2013 In the Drama genre  872 In films of USA  1232
