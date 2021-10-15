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Poster of Rashmi Rocket
7.2
Kinoafisha Films Rashmi Rocket
7.2

Rashmi Rocket

, 2021
Rashmi Rocket
India / Drama, Sport / 18+
Poster of Rashmi Rocket
7.2

Synopsis

Born in the small-town of Kutch, Rashmi overcomes all societal barriers to become a national-level athlete. But her glory is hindered when she is asked to undergo a gender test.

Cast

Taapsee Pannu
Rashmi Vira
Abhishek Banerjee
Eeshit Mehta
Supriya Pathak
Bhanuben
Priyanshu Painyuli
Gagan Thakur
Shweta Tripathi
Maya Bhasin - Doctor
Manoj Joshi
Ramnik Bhai
Chirag Vohra
Nilesh Bhai
Supriya Pilgaonkar
Savita Deshpande - Judge
Varun Badola
Dilip Chopra
Mantra Mugdh
Coach Mukherjee
Director Akarsh Khurana
Writer Lisha Bajaj, Kanika Dhillon, Aniruddha Guha, Akarsh Khurana
Composer Amit Trivedi
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 9 minutes
Production year 2021
Online premiere 15 October 2021
World premiere 15 October 2021
Production Mango People Media, RSVP
Also known as
Rashmi Rocket, Ракета Рашми

Film rating

7.2
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Updated 27 January 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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