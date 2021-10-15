Cast
Taapsee Pannu
Rashmi Vira
Abhishek Banerjee
Eeshit Mehta
Priyanshu Painyuli
Gagan Thakur
Shweta Tripathi
Maya Bhasin - Doctor
Supriya Pilgaonkar
Savita Deshpande - Judge
Mantra Mugdh
Coach Mukherjee
Cast and Crew
Director
Akarsh Khurana
Writer
Lisha Bajaj, Kanika Dhillon, Aniruddha Guha, Akarsh Khurana
Composer
Amit Trivedi
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 9 minutes
Production year
2021
Online premiere
15 October 2021
World premiere
15 October 2021
Production
Mango People Media, RSVP
Also known as
Rashmi Rocket, Ракета Рашми