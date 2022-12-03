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Poster of Sattar
7.4
Kinoafisha Films Sattar
7.4

Sattar

, 2022
Sattar
India / Action, Comedy / 18+
Poster of Sattar
7.4

Synopsis

Saad, whose floundering personal and professional life prompts him to pursue his childhood dream of becoming a freestyle wrestler.

Cast

Shahd Algefari
Felowah
Ibraheem Alkhairallah
Abdulkhaliq
Abdulaziz Alshehri
Ali Hogain
Ibrahim Al Hajjaj
Saad
Abo Rabieaah
Badr Almalki
NDX wrestler
Niaf Almuitiri
Abdullah check in
Karam Hamadneh
Burhan Abba (Turkish Wrestler)
Meshal
Jathoom
Mohand
Wrestler
Moshabab
Teacher gernas
Director Abdullah Al-Arak
Writer Ibraheem Alkhairallah, Ayman Wattar
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2022
Online premiere 24 August 2023
World premiere 3 December 2022
Release date
3 December 2022 Saudi Arabia
19 January 2023 UAE TBC
Worldwide Gross $32,369
Production AlShimaisi Films, Muvi Studios, Telfaz11
Also known as
Sattar, Sattar: The Return of the Legendary Slap

Film rating

7.4
Rate 10 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 16 January 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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