Cast
Ibraheem Alkhairallah
Abdulkhaliq
Abdulaziz Alshehri
Ali Hogain
Badr Almalki
NDX wrestler
Niaf Almuitiri
Abdullah check in
Karam Hamadneh
Burhan Abba (Turkish Wrestler)
Cast and Crew
Director
Abdullah Al-Arak
Writer
Ibraheem Alkhairallah, Ayman Wattar
Film details
Country
India
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2022
Online premiere
24 August 2023
World premiere
3 December 2022
Release date
|3 December 2022
|Saudi Arabia
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|19 January 2023
|UAE
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|TBC
Worldwide Gross
$32,369
Production
AlShimaisi Films, Muvi Studios, Telfaz11
Also known as
Sattar, Sattar: The Return of the Legendary Slap