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Kinoafisha Films Untitled Dita Von Teese project

Untitled Dita Von Teese project

Untitled Dita Von Teese project
USA / Documentary / 18+

Cast

Dita Von Teese
Self
Alek Palinski
Principal dancer, dance captain, creative associate, self
Heather Sweet
Self
Director Tiffany Bartok
Writer Jayce Bartok
Cast and Crew

Film details

Country USA
Also known as
Dita

Film rating

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