Country
USA
Runtime
1 hour 52 minutes
Production year
2024
Online premiere
20 November 2024
World premiere
26 October 2023
Release date
|7 November 2024
|Russia
| Парадиз
|
|17 October 2024
|Brazil
|
|
|1 November 2024
|Bulgaria
|
|
|6 March 2025
|Chile
|
|14
|27 February 2025
|Colombia
|
|
|19 December 2024
|Croatia
|
|ab 15 J.
|30 January 2025
|Dominican Republic
|
|
|31 October 2024
|France
|
|16
|1 November 2024
|Germany
|
|
|6 February 2025
|Guatemala
|
|
|1 November 2024
|Indonesia
|
|17+
|12 December 2024
|Israel
|
|
|7 November 2024
|Kazakhstan
|
|18+
|21 November 2024
|Kyrgyzstan
|
|16+
|1 November 2024
|Lithuania
|
|N-16
|26 October 2023
|Mexico
|
|
|12 December 2024
|Montenegro
|
|o.A.
|31 October 2024
|Netherlands
|
|
|27 February 2025
|Peru
|
|
|1 November 2024
|Poland
|
|
|2 January 2025
|Portugal
|
|
|17 April 2025
|Qatar
|
|
|1 November 2024
|Romania
|
|
|12 December 2024
|Serbia
|
|o.A.
|22 November 2024
|South Africa
|
|
|6 September 2024
|Spain
|
|
|31 October 2024
|Thailand
|
|
|3 April 2025
|UAE
|
|18TC
|1 November 2024
|USA
|
|R
|10 July 2025
|Ukraine
|
|
|7 November 2024
|Uzbekistan
|
|18+
Budget
$30,000,000
Worldwide Gross
$4,034,259
Production
Samuel Goldwyn Films, Sculptor Media, Electromagnetic Productions
Also known as
Absolution, Implacable, Absolución, Absolution - Storia criminale, Absolvição, Ein Mekhila, Feloldozás, Patulunastus, Răzbunarea asasinului, Rozgrzeszenie, Thug, Último Alvo, Vengador implacable, Искупљење, Профессионал, Спокута