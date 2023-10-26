Menu
Russian
Poster of Absolution
Absolution

Absolution

Thug 18+
Synopsis

An aging ex-boxer gangster (Liam Neeson) working as muscle for a Boston crime boss (Ron Perlman) receives an upsetting diagnosis.  Despite a faltering memory, he attempts to rectify the sins of his past and reconnect with his estranged children. He is determined to leave a positive legacy for his grandson, but the criminal underworld isn’t done with him and won’t loosen their grip willingly.

Country USA
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2024
Online premiere 20 November 2024
World premiere 26 October 2023
Release date
7 November 2024 Russia Парадиз
17 October 2024 Brazil
1 November 2024 Bulgaria
6 March 2025 Chile 14
27 February 2025 Colombia
19 December 2024 Croatia ab 15 J.
30 January 2025 Dominican Republic
31 October 2024 France 16
1 November 2024 Germany
6 February 2025 Guatemala
1 November 2024 Indonesia 17+
12 December 2024 Israel
7 November 2024 Kazakhstan 18+
21 November 2024 Kyrgyzstan 16+
1 November 2024 Lithuania N-16
26 October 2023 Mexico
12 December 2024 Montenegro o.A.
31 October 2024 Netherlands
27 February 2025 Peru
1 November 2024 Poland
2 January 2025 Portugal
17 April 2025 Qatar
1 November 2024 Romania
12 December 2024 Serbia o.A.
22 November 2024 South Africa
6 September 2024 Spain
31 October 2024 Thailand
3 April 2025 UAE 18TC
1 November 2024 USA R
10 July 2025 Ukraine
7 November 2024 Uzbekistan 18+
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $4,034,259
Production Samuel Goldwyn Films, Sculptor Media, Electromagnetic Productions
Also known as
Absolution, Implacable, Absolución, Absolution - Storia criminale, Absolvição, Ein Mekhila, Feloldozás, Patulunastus, Răzbunarea asasinului, Rozgrzeszenie, Thug, Último Alvo, Vengador implacable, Искупљење, Профессионал, Спокута
Director
Hans Petter Moland
Cast
Liam Neeson
Liam Neeson
Ron Perlman
Yolonda Ross
Daniel Diemer
William Xifaras
Place in the rating
Film Reviews

Киноафиша.инфо 30 October 2024, 19:28
Смотреть стоит любой фильм, иначе мнения не составить 😎
Comon 13 November 2024, 03:45
Нильсон может где то и снялся, а вот Лиам Нисон знает где сниматься, да, это ещё один очередной фильм имени самого себя, но насколько же необычен… Read more…
