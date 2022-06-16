Le visiteur du futur
Le visiteur du futur
18+
Country
France / Belgium
Runtime
1 hour 45 minutes
Production year
2022
Online premiere
5 January 2023
World premiere
16 June 2022
Release date
|20 October 2022
|Russia
| Arna Media
|12+
|7 September 2022
|France
|20 October 2022
|Kazakhstan
|12+
|20 October 2022
|Kyrgyzstan
|12+
|6 October 2022
|Ukraine
Budget
€4,500,000
Worldwide Gross
$2,316,810
Production
Pyramide Productions, France 2 Cinéma, Allons Voir
Also known as
Le visiteur du futur, The Visitor from the Future, Пришелец из будущего, El visitante del futuro, Visitor from the Future, Прибулець з майбутнього, フューチャー・ウォーズ