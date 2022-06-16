Menu
6.3 IMDb Rating: 5.8
Kinoafisha Films Le visiteur du futur

Le visiteur du futur

Le visiteur du futur 18+
Le visiteur du futur - trailer in russian
Le visiteur du futur  trailer in russian
Country France / Belgium
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2022
Online premiere 5 January 2023
World premiere 16 June 2022
Release date
20 October 2022 Russia Arna Media 12+
7 September 2022 France
20 October 2022 Kazakhstan 12+
20 October 2022 Kyrgyzstan 12+
6 October 2022 Ukraine
Budget €4,500,000
Worldwide Gross $2,316,810
Production Pyramide Productions, France 2 Cinéma, Allons Voir
Also known as
Le visiteur du futur, The Visitor from the Future, Пришелец из будущего, El visitante del futuro, Visitor from the Future, Прибулець з майбутнього, フューチャー・ウォーズ
Director
François Descraques
François Descraques
Cast
Arnaud Ducret
Arnaud Ducret
Florent Dorin
Florent Dorin
Enya Baroux
Enya Baroux
Raphaël Descraques
Raphaël Descraques
Slimane-Baptiste Berhoun
Slimane-Baptiste Berhoun
Le visiteur du futur - trailer in russian
Le visiteur du futur Trailer in russian
