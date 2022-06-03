Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
7.0
Kinoafisha Films Samrat Prithviraj
7.0

Samrat Prithviraj

, 2022
Prithviraj
India / Action, Drama, History / 18+
7.0

Cast

Akshay Kumar
Akshay Kumar
Prithviraj Chauhan
Sonu Sood
Sonu Sood
Chand Vardai
Sanjay Dutt
Sanjay Dutt
Kaka Kanha
Nitin Rao
Nitin Rao
Samant
Manushi Chhillar
Sanyogita
Manav Vij
Mohammed Ghori
Ashutosh Rana
Ashutosh Rana
Jayachandra
Sakshi Tanwar
Jayachandra's wife
Shivraj Walvekar
Jaichand's Main Samant
Manoj Joshi
Saudagar
Kranti Prakash Jha
Hada Hammir
Hariom Kalra
Prithviraj samant
Director Chandraprakash Dwivedi
Writer Chandraprakash Dwivedi
Composer Ankit Balhara, Sanchit Balhara, Alap Desai, Shankar Mahadevan
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 2022
Online premiere 3 June 2022
World premiere 3 June 2022
Release date
3 June 2022 Russia 12+
3 June 2022 Great Britain 12A
3 June 2022 India UA
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $8,568,339
Production Yash Raj Films
Also known as
Samrat Prithviraj, Prithviraj, Samrat Prithiviraj, Притхвирадж, सम्राट पृथ्वीराज

Film rating

7.0
Rate 12 votes
5.5 IMDb
Updated 26 May 2022
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Samrat Prithviraj

Mulk
Mulk Drama
2018, India
7.0
Kesari
Kesari Action, Drama, War, History
2019, India
7.0
Mohra
Mohra Action, Drama, Thriller
1994, India
7.0
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
Almaz «Serdce Persii»
Almaz «Serdce Persii»
2026, Russia, Comedy, Family, Adventure, Crime
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more