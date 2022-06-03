Cast
Manushi Chhillar
Sanyogita
Sakshi Tanwar
Jayachandra's wife
Shivraj Walvekar
Jaichand's Main Samant
Kranti Prakash Jha
Hada Hammir
Hariom Kalra
Prithviraj samant
Cast and Crew
Director
Chandraprakash Dwivedi
Writer
Chandraprakash Dwivedi
Composer
Ankit Balhara, Sanchit Balhara, Alap Desai, Shankar Mahadevan
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 15 minutes
Production year
2022
Online premiere
3 June 2022
World premiere
3 June 2022
Release date
|3 June 2022
|Russia
|
|12+
|3 June 2022
|Great Britain
|
|12A
|3 June 2022
|India
|
|UA
Budget
$25,000,000
Worldwide Gross
$8,568,339
Production
Yash Raj Films
Also known as
Samrat Prithviraj, Prithviraj, Samrat Prithiviraj, Притхвирадж, सम्राट पृथ्वीराज