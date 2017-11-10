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Poster of Framed
4.6
Kinoafisha Films Framed
4.6

Framed

, 2017
Framed
Spain / Horror / 18+
Poster of Framed
4.6

Cast

Alex Maruny
Invasor 1
Biel Montoro
Tomás
Daniel Horvath
Maurice
Enric Auquer
Enric Auquer
Javi
Joe Manjón
Álex
Pep Sais
Juan
Júlia Molins
Bea
Mercè Montalà
Mari Carmen
Ann Perelló
Secretaria
Carlus Fàbrega
Inspector de Policía
José García Ruiz
Invasor 2
Ramon Canals
Policía 1
Writer Jaume Cuspinera, Marc Martínez Jordán
Composer Jordi Dalmau
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2017
World premiere 10 November 2017
Release date
10 November 2017 Spain
23 August 2019 Turkey
Budget €60,000
Worldwide Gross $39,071
Production Creatures of the Dark
Also known as
Framed, Red infernal, Online Vahşet, Terror Online, 血肉直播, Framed la locura se transmite en vivo

Film rating

4.6
Rate 10 votes
4.6 IMDb
Updated 2 February 2022
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