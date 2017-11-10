Cast
Mercè Montalà
Mari Carmen
Carlus Fàbrega
Inspector de Policía
José García Ruiz
Invasor 2
Cast and Crew
Writer
Jaume Cuspinera, Marc Martínez Jordán
Composer
Jordi Dalmau
Film details
Country
Spain
Runtime
1 hour 20 minutes
Production year
2017
World premiere
10 November 2017
Release date
|10 November 2017
|Spain
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|23 August 2019
|Turkey
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Budget
€60,000
Worldwide Gross
$39,071
Production
Creatures of the Dark
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