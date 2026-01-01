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5.1
Kinoafisha Films Lada iz strany berendeev
5.1

Lada iz strany berendeev

, 1971
Lada iz strany berendeev
USSR / Family, Fantasy, Musical / 18+
5.1

Cast

Mayya Bulgakova
Mayya Bulgakova
Baba Yaga
Nikolay Yakovchenko
King Magnum IV
Svetlana Pelikhovskaya
Lada
Nikolai Grinko
Nikolai Grinko
Minister of Ceremony
Vladimir Dalsky
Tavernkeeper
Nina Antonova
Nina Antonova
Princess Maggot
Ivan Mykolaichuk
Magician Rey
Arsen Rychkov
Dwarf Puzik
Rayisa Nedashkivska
Rayisa Nedashkivska
Gamayun
M. Orlova
Sirin
Director Anatoliy Bukovskiy
Writer Aleksandr Filimonov
Composer Aleksandr Bilash
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 1971
Production Dovzhenko Film Studios
Also known as
Lada iz strany berendeev, Lada from the Land of the Berendei, Lada z krayiny berendeyiv, Лада з країни берендеїв, Лада из страны берендеев

Film rating

5.1
Rate 12 votes
5.1 IMDb
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