Cast
Nikolay Yakovchenko
King Magnum IV
Svetlana Pelikhovskaya
Lada
Vladimir Dalsky
Tavernkeeper
Ivan Mykolaichuk
Magician Rey
Arsen Rychkov
Dwarf Puzik
Cast and Crew
Director
Anatoliy Bukovskiy
Writer
Aleksandr Filimonov
Composer
Aleksandr Bilash
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 26 minutes
Production year
1971
Production
Dovzhenko Film Studios
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