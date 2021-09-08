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Poster of Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali
6.5
Kinoafisha Films Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali
6.5

Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali

, 2021
Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali
USA / Biography, Documentary, History / 18+
Poster of Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali
6.5

Cast

Ilyasah Shabazz
Self - Daughter of Malcolm X
Rahman Ali
Self - Muhammad Ali's Younger Brother
Cornel West
Self - Political Activist, Professor at Harvard University
Todd Boyd
Self - Professor of Cinema and Media Studies at USC
May May
Self - Muhammad Ali's Eldest Daughter
Al Sharpton
Al Sharpton
Self - Civil Rights Activist, Politician
Elijah Muhammad
Self - Leader of the Nation of Islam 1934 - 1975
Herb Boyd
Self - Professor, Co-Editor of 'The Diary of Malcolm X'
Marcus Garvey
Self
Julius W. Garvey
Self - Son of Marcus Garvey
Director Marcus A. Clarke
Writer Randy Roberts, Johnny Smith
Composer Thomas Brenneck
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2021
Online premiere 8 September 2021
World premiere 8 September 2021
MPAA PG-13
Production Khalabo Ink Society, Lightbox
Also known as
Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali, Hermanos de sangre: Malcolm X y Muhammad Ali, Frères de sang: Malcolm X et Mohamed Ali, Blodsbröder: Malcolm X & Muhammad Ali, Blodsbrødre: Malcolm X og Muhammed Ali, Blood Brothers, Blutsbrüder - Malcolm X und Muhammad Ali, Bracia krwi: Malcolm X i Muhammad Ali, Irmãos de Sangue: Muhammad Ali e Malcolm X, Kan Kardeşler: Malcolm X ve Muhammed Ali, Αδερφοί εξ αίματος: Μάλκολμ Χ και Μοχάμεντ Άλι, Братья по крови: Малкольм Икс и Мохаммед Али, أخوّة الدم: مالكوم إكس ومحمد علي, 블러드 브러더스: 맬컴 엑스 & 무하마드 알리, ブラッド・ブラザーズ: マルコムXとモハメド・アリ, Blood Brothers: Malcolm X and Muhammad Ali, Blutsbrüder: Malcolm X und Muhammad Ali

Film rating

6.5
Rate 14 votes
6.9 IMDb
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