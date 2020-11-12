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Poster of Blue Arrow
5.8
Kinoafisha Films Blue Arrow
5.8

Blue Arrow

, 1958
Blue Arrow
USSR / Action / 18+
Poster of Blue Arrow
5.8

Cast

Andrej Gontcharov
Karpenko
Genrikh Ostashevsky
Sergeyev
Konstantin Bartashevich
Komanduyushchiy flotom
Vladimir Volchik
Nikolai Muravyov
Andrey Ostapchuk
Pavel Luspekayev
Pavel Luspekayev
Hachalnik shtaba flota
Anatoliy Alekseev
Chlen voennogggo sovyeta
Aleksey Maksimov
Kerzhentsev
Yuriy Bogolyubov
serzhant Grechka
Anvar Turaev
soldat Kaftuvdinov
Anatoli Kokorin
starshiy leytenant Rudenko
Director Leonid Estrin
Writer Vladimir Alekseev, Vladimir Chernosvitov
Composer Vladimir Kirpan
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 1958
World premiere 26 January 1958
Release date
26 January 1958 Russia 12+
19 February 1959 Hungary
26 January 1959 USSR
Production Dovzhenko Film Studios
Also known as
Golubaya strela, Голубая стрела, Blaue Pfeile, Błękitna strzała, Blue Arrow, Kék nyíl, Голуба стріла

Film rating

5.8
Rate 10 votes
5.6 IMDb
Updated 12 November 2020
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