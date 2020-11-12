Cast
Andrej Gontcharov
Karpenko
Genrikh Ostashevsky
Sergeyev
Nikolai Muravyov
Andrey Ostapchuk
Anatoliy Alekseev
Chlen voennogggo sovyeta
Yuriy Bogolyubov
serzhant Grechka
Anvar Turaev
soldat Kaftuvdinov
Anatoli Kokorin
starshiy leytenant Rudenko
Cast and Crew
Director
Leonid Estrin
Writer
Vladimir Alekseev, Vladimir Chernosvitov
Composer
Vladimir Kirpan
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 29 minutes
Production year
1958
World premiere
26 January 1958
Release date
|26 January 1958
|Russia
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|12+
|19 February 1959
|Hungary
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|26 January 1959
|USSR
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Production
Dovzhenko Film Studios
Also known as
Golubaya strela, Голубая стрела, Blaue Pfeile, Błękitna strzała, Blue Arrow, Kék nyíl, Голуба стріла