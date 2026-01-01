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Poster of What is Happening With You?
6.9
Kinoafisha Films What is Happening With You?
6.9

What is Happening With You?

, 1975
Chto s toboy proiskhodit
USSR / Drama, Family / 18+
Poster of What is Happening With You?
6.9

Cast

Vyacheslav Baranov
Mitya Gromov
Olya Ponomaryova
Nina Gorchakova
Nina Sarukhanova
Marishka
Sasha Yefimev
Vanya Saychenko
Sasha Dubrovin
Slava Stzhukin
Lena Gnuskowa
Mushkina
Wassja Agapow
Lobov
Vadim Sergeevitsj Madjanov
Sharapov
Boris Seidenberg
Boris Seidenberg
Lew Ivanovits
Galina Orlova
Vera Nikolajevna
Director Vladimir Sarukhanov
Writer Yuz Aleshkovsky
Composer Eduard Khagagortyan
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 9 minutes
Production year 1975
World premiere 26 November 1975
Release date
26 November 1975 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Chto s toboy proiskhodit, Was ist los mit dir?, Что с тобой происходит?

Film rating

6.9
Rate 11 votes
6.4 IMDb
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