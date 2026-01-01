Cast
Vyacheslav Baranov
Mitya Gromov
Olya Ponomaryova
Nina Gorchakova
Nina Sarukhanova
Marishka
Sasha Yefimev
Vanya Saychenko
Sasha Dubrovin
Slava Stzhukin
Vadim Sergeevitsj Madjanov
Sharapov
Galina Orlova
Vera Nikolajevna
Cast and Crew
Director
Vladimir Sarukhanov
Writer
Yuz Aleshkovsky
Composer
Eduard Khagagortyan
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 9 minutes
Production year
1975
World premiere
26 November 1975
Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
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