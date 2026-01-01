Cast
Vladimir Chubarev
Mykhaylyk
Galina Demchuk
Mykhaylyk's Mother
Volodymyr Oleksiyenko
Did Demyan
Valerii Sheptekita
Yukhrym
Larysa Lukashevych
Maryana
Anatoliy Kucherenko
Mykhaylyk's Father
Cast and Crew
Director
Aleksandr Muratov
Writer
Mikhajlo Stelmakh
Composer
Miroslav Skorik
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 14 minutes
Production year
1974
World premiere
1 January 1974
Production
Dovzhenko Film Studios
Also known as
Husy-lebedi letyat, Гуси-лебеді летять, Schneegänse ziehen, Гуси-лебеди летят