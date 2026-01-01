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Poster of Husy-lebedi letyat
7.1
Kinoafisha Films Husy-lebedi letyat
7.1

Husy-lebedi letyat

, 1974
Husy-lebedi letyat
USSR / Adventure / 18+
Poster of Husy-lebedi letyat
7.1

Cast

Vladimir Chubarev
Mykhaylyk
Fedir Stryhun
Sebastyan
Galina Demchuk
Mykhaylyk's Mother
Volodymyr Oleksiyenko
Did Demyan
Valerii Sheptekita
Yukhrym
Larysa Lukashevych
Maryana
Lilya Suddya
Lyubochka
Mikhail Golubovich
Porfyriy
Pavlik Reka
Ivan
Anatoliy Kucherenko
Mykhaylyk's Father
Director Aleksandr Muratov
Writer Mikhajlo Stelmakh
Composer Miroslav Skorik
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 14 minutes
Production year 1974
World premiere 1 January 1974
Release date
1 January 1974 USSR
Production Dovzhenko Film Studios
Also known as
Husy-lebedi letyat, Гуси-лебеді летять, Schneegänse ziehen, Гуси-лебеди летят

Film rating

7.1
Rate 10 votes
6.9 IMDb
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