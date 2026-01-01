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Poster of Criminal Investigation Weekdays
5.3
Kinoafisha Films Criminal Investigation Weekdays
5.3

Criminal Investigation Weekdays

, 1973
Criminal Investigation Weekdays
USSR / Detective, Crime / 18+
Poster of Criminal Investigation Weekdays
5.3

Cast

Boris Seidenberg
Boris Seidenberg
Evgeniy Ignatyevich Mironov
Viktor Miroshnichenko
mayor Belous
Pavel Kormunin
Ivan Katin - kapitan militsii
Volodimir Makarovich Necheporenko
Valentin Zimovets - leytenant
Nikolay Lebedev
Nikolay Dmitrievich - komissar militsii
Yekaterina Krupennikova
Kira Mironova - ekspert -kriminalist
Yuri Kamornyj
Yuri Kamornyj
Oleg Tarantsev
Lev Perfilov
Maltsev - otets Svety
Vladimir Babiyenko
Lyosha Demchenko
Mikhail Vodyanoy
Robert Sosin
Director Sulamif Tsybulnik
Writer Evgeniy Dolmatovskiy, Mikhail Maklyarsky, Kirill Rapoport
Composer Modest Tabachnikov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 1973
World premiere 3 December 1973
Release date
3 December 1973 USSR
Production Dovzhenko Film Studios
Also known as
Budni ugolovnogo rozyska, Будни уголовного розыска, Dzień powszedni wydziału kryminalnego

Film rating

5.3
Rate 10 votes
5.3 IMDb
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