Cast
Viktor Miroshnichenko
mayor Belous
Volodimir Makarovich Necheporenko
Valentin Zimovets - leytenant
Nikolay Lebedev
Nikolay Dmitrievich - komissar militsii
Lev Perfilov
Maltsev - otets Svety
Vladimir Babiyenko
Lyosha Demchenko
Cast and Crew
Director
Sulamif Tsybulnik
Writer
Evgeniy Dolmatovskiy, Mikhail Maklyarsky, Kirill Rapoport
Composer
Modest Tabachnikov
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 23 minutes
Production year
1973
World premiere
3 December 1973
Production
Dovzhenko Film Studios
Also known as
Budni ugolovnogo rozyska, Будни уголовного розыска, Dzień powszedni wydziału kryminalnego