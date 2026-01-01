Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Go for It
7.1
Kinoafisha Films Go for It
7.1

Go for It

, 1983
Nati con la camicia
Italy, USA / Adventure, Action, Comedy / 18+
Poster of Go for It
7.1

Cast

David Huddleston
Terence Hill
Bud Spencer
Buffy Dee
Riccardo Pizzuti
Faith Minton
Director Enzo Barboni
Writer Marco Barboni
Composer Franco Micalizzi
Cast and Crew

Film details

Country Italy / USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 1983
World premiere 1 February 1983
Release date
23 September 1983 Brazil
14 December 1983 France
23 September 1983 Germany
14 November 1985 Hungary
1 February 1983 Italy
18 November 1983 New Zealand
15 December 1983 Portugal
23 September 1983 Spain 7
Production El Pico S.A., Laguna Productions
Also known as
Nati con la camicia, Go for It, Dos locos con suerte, Zwei bärenstarke Typen, Alati valmis, Antaa heittää, Antaa heittää!, Cement i armen, Chod' na to!, Contra cronometru, De vier vuisten slaan op hol, Dois Contra o Oeste, Dois Loucos com Sorte, Dos súper súper esbirros, Dos supersuperesbirros, Dva superagenta, Espiões Por Acaso, Espiões por Conta Própria, Fino in fondo, Jdi na to, Kör hårt, Născuţi norocoşi, Nyomás utána, Quand faut y aller, faut y aller, Quand faut y aller, faut y aller!, San tavroi se gyalopoleio, Sementtikäsi, Superagenta, Tajni agenti, To helskrudde agenter, Trinity: Hits the Road, W czepku urodzeni, Всегда готовы, Давай, хвани го!, Завжди готові, Родени с късмет, 超级双雄

Film rating

7.1
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Listen to the
soundtrack Go for It
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Project Hail Mary
Project Hail Mary
2026, USA, Sci-Fi, Thriller, Drama, Comedy, Adventure
Kommersant
Kommersant
2026, Russia, Drama, Adaptation
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
Leo i Tig. Doroga na Bajkal
Leo i Tig. Doroga na Bajkal
2026, Russia, Animation
The Drama
The Drama
2026, USA, Romantic, Comedy, Drama
Angels of War
Angels of War
2026, Russia, Drama, History, War
The Magic Faraway Tree
The Magic Faraway Tree
2025, USA, Adventure, Family
Mommy Down to the Ride
Mommy Down to the Ride
2026, Russia, Comedy
Sem vyorst do rassveta
Sem vyorst do rassveta
2025, Russia, Drama, War, History
Hokum
Hokum
2026, Ireland, Horror
Over Your Dead Body
Over Your Dead Body
2026, USA / Canada, Thriller, Action, Comedy
Zhdun 2
Zhdun 2
2026, Russia, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more