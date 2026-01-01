Cast
Veriko Anjaparidze
Maria Josefa
Nineli Chankvetadze
Adela
Lili Ioseliani
Bernarda Alba
Nana Mchedlidze
La Poncia
Cast and Crew
Director
Bidzina Chkheidze
Writer
Bidzina Chkheidze, Federico García Lorca
Composer
Jakob Bobokhidze
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
1981
World premiere
1 January 1981
Production
Georgian-Film, Gosteleradio USSR
Also known as
Debi tskvdiadshi, Дом Бернарды Альбы, La casa de Bernarda Alba, The House of Bernarda Alba, The Sisters in the Gloom