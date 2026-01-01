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Poster of Debi tskvdiadshi
7.7
Kinoafisha Films Debi tskvdiadshi
7.7

Debi tskvdiadshi

, 1981
Debi tskvdiadshi
USSR / Drama / 18+
Poster of Debi tskvdiadshi
7.7

Cast

Veriko Anjaparidze
Maria Josefa
Zeinab Botsvadze
Nineli Chankvetadze
Adela
Berta Khapava
La Criada
Jujuna Dugladze
Lili Ioseliani
Bernarda Alba
Lia Kapanadze
Tamriko Kirikashvili
Nana Mchedlidze
La Poncia
Ana Narimanidze
Director Bidzina Chkheidze
Writer Bidzina Chkheidze, Federico García Lorca
Composer Jakob Bobokhidze
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1981
World premiere 1 January 1981
Production Georgian-Film, Gosteleradio USSR
Also known as
Debi tskvdiadshi, Дом Бернарды Альбы, La casa de Bernarda Alba, The House of Bernarda Alba, The Sisters in the Gloom

Film rating

7.7
Rate 13 votes
7.3 IMDb
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