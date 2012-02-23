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Poster of The Blue Tiger
6.0
Kinoafisha Films The Blue Tiger
6.0

The Blue Tiger

, 2012
Modrý tygr
Czechia / Family, Fantasy / 18+
Poster of The Blue Tiger
6.0

Cast

Linda Votrubová
Jan Hartl
Kytka
Daniel Drewes
Mayor Rýp
Tereza Bocková
Classmate
Jana Brezková
Woman with Glasses
Eva Buresová
Studentka
Hynek Čermák
Teacher
Jirí Cerný
TV Electrician
Anna Čtvrtníčková
Anicka
Jana Drbohlavová
Woman with Dog
Martin Faltýn
Docent
Director Petr Oukropec, Bohdan Sláma
Writer Tereza Horváthová, Petr Oukropec
Composer Markus Aust, Jakub Kudlác
Cast and Crew

Film details

Country Czechia
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2012
Online premiere 22 September 2012
World premiere 23 February 2012
Release date
23 February 2012 Czechia
31 October 2013 Germany
22 March 2012 Slovakia
Budget 25,000,000 CZK
Worldwide Gross $382,163
Production Arina, Blinker Filmproduktion, Negativ Film
Also known as
Modrý tygr, The Blue Tiger, Błękitny tygrys, Der blaue Tiger, Modri tigar, O Tigre Azul, Синият тигър, Modrý tiger

Film rating

6.0
Rate 10 votes
5.8 IMDb
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