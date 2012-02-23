Cast
Jana Brezková
Woman with Glasses
Jirí Cerný
TV Electrician
Jana Drbohlavová
Woman with Dog
Cast and Crew
Director
Petr Oukropec, Bohdan Sláma
Writer
Tereza Horváthová, Petr Oukropec
Composer
Markus Aust, Jakub Kudlác
Film details
Country
Czechia
Runtime
1 hour 28 minutes
Production year
2012
Online premiere
22 September 2012
World premiere
23 February 2012
Release date
|23 February 2012
|Czechia
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|31 October 2013
|Germany
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|22 March 2012
|Slovakia
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Budget
25,000,000 CZK
Worldwide Gross
$382,163
Production
Arina, Blinker Filmproduktion, Negativ Film
Also known as
Modrý tygr, The Blue Tiger, Błękitny tygrys, Der blaue Tiger, Modri tigar, O Tigre Azul, Синият тигър, Modrý tiger