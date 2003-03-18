Country
France
Runtime
1 hour 20 minutes
Production year
2003
World premiere
18 March 2003
Release date
|26 September 2003
|Brazil
|
|
|9 November 2004
|Canada
|
|
|12 December 2003
|USA
|
|
MPAA
R
Budget
$900,000
Production
Captain Movies, Sagittaire Films, Le Studio Canal+
Also known as
Dead End, Atajo al infierno, -less レス（2003）, Akligatvis, Dead End - Quella strada nel bosco, Dead End - Terror Sem Fim, Dead End: Atajo al infierno, Droga śmierci, Rota da Morte, Sans Issue, Slepa ulica, Strofi pros tin Kolasi, Zsákutca, Тупик, Тупік