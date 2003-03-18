Menu
Poster of Dead End
Рейтинги
6.5 IMDb Rating: 6.4
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Dead End

Dead End

Dead End 18+
Напомним о выходе в прокат
Country France
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2003
World premiere 18 March 2003
Release date
26 September 2003 Brazil
9 November 2004 Canada
12 December 2003 USA
MPAA R
Budget $900,000
Production Captain Movies, Sagittaire Films, Le Studio Canal+
Also known as
Dead End, Atajo al infierno, -less レス（2003）, Akligatvis, Dead End - Quella strada nel bosco, Dead End - Terror Sem Fim, Dead End: Atajo al infierno, Droga śmierci, Rota da Morte, Sans Issue, Slepa ulica, Strofi pros tin Kolasi, Zsákutca, Тупик, Тупік
Director
Fabrice Canepa
Jean-Baptiste Andrea
Cast
Alexandra Holden
Ray Wise
Ray Wise
Lin Shaye
Lin Shaye
William Rosenfeld
Cast and Crew
Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.4 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Laura Harrington Was there no dial tone?
Frank Harrington No, Laura. I just forgot the number to 9-1-1!
Stills
