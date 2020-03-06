Menu
Poster of The Banker
Poster of The Banker
Рейтинги
7.5 IMDb Rating: 7.3
Rate
2 posters
Kinoafisha Films The Banker

The Banker

The Banker 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2020
Online premiere 6 March 2020
World premiere 6 March 2020
Release date
26 November 2021 China
8 October 2020 Hong Kong
MPAA R
Worldwide Gross $1,700,000
Production Romulus Entertainment, Hyphenate Films, Iam21 Entertainment
Also known as
The Banker, A pénzember, Bankéř, Bankier, Chuyên Gia Tài Chính, De bankier, El banquero, Le financier, O Banqueiro, Pankur, Ο τραπεζίτης, Банкир, Банкір, 뱅커, ザ・バンカー, 幕後大亨, 银行家
Director
George Nolfi
George Nolfi
Cast
Samuel L. Jackson
Samuel L. Jackson
Nicholas Hoult
Nicholas Hoult
Anthony Mackie
Anthony Mackie
Nia Long
Nia Long
Jessie T. Usher
Jessie T. Usher
Cast and Crew
Film rating

7.5
Rate 11 votes
7.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Joe Morris That's what I like about you. You are a good person. Ain't been corrupted by the world yet. Like a child. But, that's gonna change when you get rich.
Listen to the
soundtrack The Banker
