Also known as

At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal, Aukso kaina, Dr. Nassar: el caso del equipo de Gimnasia de EEUU, Druga strana medalje: Skandal u američkoj gimnastici, Druga strona medalu: Skandal w amerykańskiej gimnastyce, Il prezzo dell'oro - Inside the Usa Gymnastics Scandal, Kulla südames: USA iluvõimlemisskandaali telgitagused, Srčika zlata: Ameriški gimnastični škandal, USA Gymnastics: Scandale sexuel, Големиот скандал на американската гимнастика, Друга страна златне медаље: Скандал у америчкој гимнастици, Цена золота: Скандал в американской гимнастике, 金牌性風暴, 在金牌的核心：美国体操丑闻, 金牌核心

More