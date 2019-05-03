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Poster of At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal
8.0
Kinoafisha Films At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal
8.0

At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal

, 2019
At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal
USA / Documentary / 18+
Poster of At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal
8.0

Cast

Simone Biles
Self
Scott Blackmun
Self - CEO of United States Olympic Committee
Richard Blumenthal
Self - U.S. Senator - Connecticut
Aimee Boorman
Self - USA Gymnastics Head Olympic Coach
Larissa Boyce
Self - Former Gymnast
Nadia Comaneci
Self - Former Gymnast - Romania
Rachael Denhollander
Self - Former Gymnast
Kat Ebert
Self - Former Gymnast
Lyndsy Gamet
Self - Former Gymnast
John Geddert
Self - Former American Gymnastics Coach
Director Erin Lee Carr
Composer Drum & Lace, Ian Hultquist
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2019
World premiere 3 May 2019
Production HBO Documentary Films, Kindred Image, S. J. Gibson Films
Also known as
At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal, Aukso kaina, Dr. Nassar: el caso del equipo de Gimnasia de EEUU, Druga strana medalje: Skandal u američkoj gimnastici, Druga strona medalu: Skandal w amerykańskiej gimnastyce, Il prezzo dell'oro - Inside the Usa Gymnastics Scandal, Kulla südames: USA iluvõimlemisskandaali telgitagused, Srčika zlata: Ameriški gimnastični škandal, USA Gymnastics: Scandale sexuel, Големиот скандал на американската гимнастика, Друга страна златне медаље: Скандал у америчкој гимнастици, Цена золота: Скандал в американской гимнастике, 金牌性風暴, 在金牌的核心：美国体操丑闻, 金牌核心

Film rating

8.0
Rate 13 votes
8 IMDb
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soundtrack At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal
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