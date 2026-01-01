Menu
Country USA
Runtime 3 hours 21 minutes
Production year 2019
Worldwide Gross $32,160
Production The Metropolitan Opera, A Metropolitan Opera High-Definition Production
Bizet: Carmen
Richard Eyre
Clémentine Margaine
Roberto Alagna
Similar films for Carmen
Samson et Delila 7.2
Samson et Delila (2018)
Manon Lescaut 7.3
Manon Lescaut (2016)
Le Nozze di Figaro 8.2
Le Nozze di Figaro (2017)
Werther 7.5
Werther (2014)
Madame Butterfly 8.2
Madame Butterfly (2016)
Aida (Sydney Opera House) 6.6
Aida (Sydney Opera House) (2013)
Tosca 7.9
Tosca (2013)
Romeo et Juliette 7.4
Romeo et Juliette (2007)

8.2
Rate 15 votes
8.2 IMDb
