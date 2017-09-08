Cast
Aishwarya Rajesh
Asha Gawli
Nishikant Kamat
Inspector Vijaykar Nitin
Rajesh Shringarpure
Rama Naik
Deepak Damle
Phamplet Bandya
Cast and Crew
Director
Ashim Ahluwalia
Writer
Ashim Ahluwalia, Sachin Dharekar, Asad Hussain, Arjun Rampal
Composer
Sajid Ali, Wajid Ali
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 14 minutes
Production year
2017
World premiere
8 September 2017
Release date
|8 September 2017
|India
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|8 September 2017
|USA
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Worldwide Gross
$8,808
Production
Kundalini Entertainment, Future East Film, Karta Entertainment
Also known as
Daddy, Папочка, Daddy (2017)