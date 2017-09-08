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6.4
Kinoafisha Films Daddy
6.4

Daddy

, 2017
Daddy
India / Crime, Biography, Drama / 18+
6.4

Cast

Aishwarya Rajesh
Asha Gawli
Arjun Rampal
Arjun Rampal
Arun Gawli
Nishikant Kamat
Inspector Vijaykar Nitin
Rajesh Shringarpure
Rama Naik
Purnanand Wandekar
Vijay
Anupriya Goenka
Hilda
Shruti Bapna
Rani
Usha Naik
Arun's Mother
Shrikant Yadav
Sada
Deepak Damle
Phamplet Bandya
Director Ashim Ahluwalia
Writer Ashim Ahluwalia, Sachin Dharekar, Asad Hussain, Arjun Rampal
Composer Sajid Ali, Wajid Ali
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 14 minutes
Production year 2017
World premiere 8 September 2017
Release date
8 September 2017 India
8 September 2017 USA
Worldwide Gross $8,808
Production Kundalini Entertainment, Future East Film, Karta Entertainment
Also known as
Daddy, Папочка, Daddy (2017)

Film rating

6.4
Rate 12 votes
6.4 IMDb
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