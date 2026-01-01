Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Baby ryazanskie
7.1
Kinoafisha Films Baby ryazanskie
7.1

Baby ryazanskie

, 1927
Baby ryazanskie
USSR / Drama / 18+
Poster of Baby ryazanskie
7.1

Cast

Kuzma Yastrebitsky
Wassilij Schironin
Olga Narbekova
Matwejewna, his wife
Yelena Maksimova
A soldier widow
Georgy Bobynin
Iwan
Emma Tsesarskaya
Wassilissa
Raisa Puzhnaya
Anna
Ivan Savelyev
Nicolai, the blacksmith
Gulya Korolyova
Inna Fyodorova
E. Safonova
Aunt Alena
Director Ivan Pravov, Olga Preobrazhenskaya
Writer Boris Altshuler, Olga Vishnevskaya
Composer Sergey Dreznin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1927
World premiere 13 December 1927
Release date
13 December 1927 Russia 12+
Worldwide Gross 210,000 RUR
Production Sovkino
Also known as
Baby ryazanskie, A Aldeia do Pecado, A falu szégyene, Campesinas de Ryazan, Das Dorf der Sünde, Die Frauen von Riasan, Die Frauen von Rjasan, El pueblo del pecado, Het dorp der zonden, Le village du péché, Mulheres de Ryazan, Peasant Women of Riazan, Rjazanin naiset, Syndens landsby, The Devil's Plaything, The Peasant Women of Ryazan, The Village of Sin, Women of Ryazan, Бабы рязанские, The Peasant Women of Riazan

Film rating

7.1
Rate 14 votes
7.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Baby ryazanskie

Sunset Song
Sunset Song Drama
2015, Great Britain
6.0
Storm over Asia
Storm over Asia War, Drama, History
1928, USSR
7.0
The House on Trubnaya
The House on Trubnaya Comedy
1928, USSR
7.0
Po zakonu
Po zakonu Drama, Crime
1926, USSR
7.0
Baby
Baby Drama
1940, USSR
6.0
Vrazhyi tropy
Vrazhyi tropy Drama
1935, USSR
5.0
The Last Attraction
The Last Attraction War, Drama
1929, USSR
6.0
Vo vlasti zolota
Vo vlasti zolota Drama
1957, USSR
6.0
Other People's Relatives
Other People's Relatives Drama
1955, USSR
7.0
The Height
The Height Drama
1957, USSR
6.0
Sasha Enters Life
Sasha Enters Life Drama
1957, USSR
6.0
Lyubov i nenavist
Lyubov i nenavist Drama
1935, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more