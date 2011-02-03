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Poster of Nicky's Family
8.1
Kinoafisha Films Nicky's Family
8.1

Nicky's Family

, 2011
Nicky's Family
Slovakia, Czechia, Great Britain, Israel, Cambodia, USA / Documentary, Drama, Biography, History / 18+
Poster of Nicky's Family
8.1

Cast

Tom Berman
Self
Ben Abeles
Self
Denisa Augustinova
Self
Martin Bandzak
Self
Jiřina Bohdalová
Dalai Lama
Self
Harry Daniels
Self
Lisa Dash-Midwinter
Self
Alfred Dubs
Self
Ruth Federmann
Self
Director Matej Minac
Writer Matej Minac, Joe Schlesinger
Composer Janusz Stoklosa
Cast and Crew

Film details

Country Slovakia / Czechia / Great Britain / Israel / Cambodia / USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2011
World premiere 3 February 2011
Release date
16 June 2011 Russia 16+
3 February 2011 Czechia
6 March 2013 France
16 June 2011 Kazakhstan
19 July 2013 USA
16 June 2011 Ukraine
Worldwide Gross $352,948
Production Mazl, Trigon Production, W.I.P.
Also known as
Nicky's Family, La famille de Nicky, Nickyho rodina, Nicky családja, Sir Nicky - Held wider Willen, Семья Никки, ニコラス・ウィントンと669人の子どもたち

Film rating

8.1
Rate 11 votes
8.1 IMDb
Updated 1 September 2021
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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