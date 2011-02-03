Cast
Cast and Crew
Director
Matej Minac
Writer
Matej Minac, Joe Schlesinger
Composer
Janusz Stoklosa
Film details
Country
Slovakia / Czechia / Great Britain / Israel / Cambodia / USA
Runtime
1 hour 36 minutes
Production year
2011
World premiere
3 February 2011
Release date
|16 June 2011
|Russia
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|16+
|3 February 2011
|Czechia
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|6 March 2013
|France
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|16 June 2011
|Kazakhstan
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|19 July 2013
|USA
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|16 June 2011
|Ukraine
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Worldwide Gross
$352,948
Production
Mazl, Trigon Production, W.I.P.
Also known as
Nicky's Family, La famille de Nicky, Nickyho rodina, Nicky családja, Sir Nicky - Held wider Willen, Семья Никки, ニコラス・ウィントンと669人の子どもたち