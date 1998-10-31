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7.2
Kinoafisha Films The Sacrifice: A Film About a Forest
7.2

The Sacrifice: A Film About a Forest

, 1998
Uhri — elokuva metsästä
Finland / Documentary / 18+
7.2

Cast

Pekka Milonoff
Self - Narrator
Yuri Kilin
Self
Agrafjona Makarovna Kalina
Self
Vjatseslav Jurjevits Kalin
Self
Vitali Jurjevits Kalin
Self
Vjateslav Jurjevits Kalin
Self
Konstantin Jurjevits Kalin
Self
Marina Jurjevna Koroljova
Self
Lida Koroljova
Self
Natasa Koroljova
Self
Director Anastasia Lapsui, Markku Lehmuskallio
Writer Anastasia Lapsui, Markku Lehmuskallio
Composer David Darling, Antero Honkanen, Meredith Monk, Sainkho Namtchylak
Cast and Crew

Film details

Country Finland
Runtime 60 minutes
Production year 1998
World premiere 31 October 1998
Release date
31 October 1998 Finland
Production Jörn Donner Productions
Also known as
Uhri - elokuva metsästä, The Sacrifice: A Film About a Forest, Das Opfer, Metsä, O Sacrifício, Obet, Ohver, Uhri, elokuva metsästä

Film rating

7.2
Rate 15 votes
7.2 IMDb
Updated 1 September 2021
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