Cast
Pekka Milonoff
Self - Narrator
Agrafjona Makarovna Kalina
Self
Vjatseslav Jurjevits Kalin
Self
Vitali Jurjevits Kalin
Self
Vjateslav Jurjevits Kalin
Self
Konstantin Jurjevits Kalin
Self
Marina Jurjevna Koroljova
Self
Cast and Crew
Composer
David Darling, Antero Honkanen, Meredith Monk, Sainkho Namtchylak
Film details
Country
Finland
Runtime
60 minutes
Production year
1998
World premiere
31 October 1998
Production
Jörn Donner Productions
Also known as
Uhri - elokuva metsästä, The Sacrifice: A Film About a Forest, Das Opfer, Metsä, O Sacrifício, Obet, Ohver, Uhri, elokuva metsästä