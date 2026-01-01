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Poster of Generation of Victors
6.2
Kinoafisha Films Generation of Victors
6.2

Generation of Victors

, 1936
Pokolenie pobediteley
USSR / History / 18+
Poster of Generation of Victors
6.2

Cast

Nikolay Khmelyov
Yevgeni Svetlov
Osip Abdulov
Georgy Chernovolenko
Kartuzov
Boris Shchukin
Aleksandr Mikhajlov
Vera Maretskaya
Varvara Postnikova
Ksenia Tarasova
Sofiya Morozova
Nikolai Plotnikov
Stepan Klimov
Vladimir Kandelaki
Niko Gotserkinsky
Marija Smelnikova
Rosa Stein
A. Trushin
Yasha
Vladimir Solovyov
Andrejka
Director Vera Stroyeva
Writer Serafima Roshal, Vera Stroyeva
Composer Nikolai Kryukov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 1936
World premiere 5 November 1936
Release date
5 November 1936 Russia
5 September 1952 Czechoslovakia
5 November 1936 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Pokolenie pobediteley, Generation of Victors, Gerações de Vencedores, Győztesek nemzedéke, Pokolenie zwycięzców, Revolutionists, Поколение победителей

Film rating

6.2
Rate 10 votes
6.3 IMDb
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