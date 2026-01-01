Cast
Vera Maretskaya
Varvara Postnikova
Ksenia Tarasova
Sofiya Morozova
Nikolai Plotnikov
Stepan Klimov
Marija Smelnikova
Rosa Stein
Vladimir Solovyov
Andrejka
Cast and Crew
Director
Vera Stroyeva
Writer
Serafima Roshal, Vera Stroyeva
Composer
Nikolai Kryukov
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 26 minutes
Production year
1936
World premiere
5 November 1936
Release date
|5 November 1936
|Russia
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|5 September 1952
|Czechoslovakia
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|5 November 1936
|USSR
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Production
Mosfilm
Also known as
Pokolenie pobediteley, Generation of Victors, Gerações de Vencedores, Győztesek nemzedéke, Pokolenie zwycięzców, Revolutionists, Поколение победителей