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Poster of Dvanáct kresel
5.7
Kinoafisha Films Dvanáct kresel
5.7

Dvanáct kresel

, 1933
Dvanáct křesel
Czechoslovakia, Poland / Comedy / 18+
Poster of Dvanáct kresel
5.7

Cast

Vlasta Burian
Ferdinand Suplátko
Adolf Dymsza
Wladyslaw Klepka
Zula Pogorzelska
Patroness of the orphanage
Zofia Jaroszewska
Orphanage worker
Wiktor Biegański
Professor - the spiritualist
Wanda Jarszewska
Orphanage worker
Lo Kittay
Józef Kondrat
Taxi driver
Eugeniusz Koszutski
Repecki
Aniela Miszczykówna
Dentist
Director Martin Frič, Michal Waszynski
Writer Karel Lamac, Ilya Ilf, Yevgeni Petrov
Cast and Crew

Film details

Country Czechoslovakia / Poland
Runtime 1 hour 6 minutes
Production year 1933
World premiere 22 September 1933
Release date
22 September 1933 Czechoslovakia
4 October 1933 Poland
9 October 1933 USSR
Production Rex-Film, Terra Film
Also known as
Dvanáct kresel, The Twelve Chairs, Двенадцать стульев, 12 křesel, 12 krzeseł, Dvanáct křesel, Dvanaest stolica, Dwanaście krzeseł, Twelve Armchairs

Film rating

5.7
Rate 14 votes
5.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 1 September 2021
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