Cast
Wanda Jarszewska
Orphanage worker
Józef Kondrat
Taxi driver
Eugeniusz Koszutski
Repecki
Aniela Miszczykówna
Dentist
Cast and Crew
Director
Martin Frič, Michal Waszynski
Writer
Karel Lamac, Ilya Ilf, Yevgeni Petrov
Film details
Country
Czechoslovakia / Poland
Runtime
1 hour 6 minutes
Production year
1933
World premiere
22 September 1933
Release date
|22 September 1933
|Czechoslovakia
|
|
|4 October 1933
|Poland
|
|
|9 October 1933
|USSR
|
|
Production
Rex-Film, Terra Film
Also known as
Dvanáct kresel, The Twelve Chairs, Двенадцать стульев, 12 křesel, 12 krzeseł, Dvanáct křesel, Dvanaest stolica, Dwanaście krzeseł, Twelve Armchairs