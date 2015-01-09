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Poster of Ziarno prawdy
6.7
Kinoafisha Films Ziarno prawdy
6.7

Ziarno prawdy

, 2015
Ziarno prawdy
Poland / Thriller, Crime / 18+
Poster of Ziarno prawdy
6.7

Cast

Magdalena Walach
Barbara Sobieraj
Aleksandra Hamkalo
Klara
Joanna Sydor
Elzbieta Budnik
Krzysztof Pieczynski
Grzegorz Budnik
Zohar Strauss
Rabbi Zygmunt
Robert Więckiewicz
Teodor Szacki
Andrzej Celinski
Jerzy Szyller
Jerzy Trela
Jerzy Trela
Leon Wilczur
Modest Rucinski
Roman Myszynski
Iwona Bielska
Maria Miszczyk
Director Borys Lankosz
Writer Borys Lankosz, Zygmunt Miloszewski
Composer Abel Korzeniowski
Cast and Crew

Film details

Country Poland
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2015
World premiere 9 January 2015
Release date
9 January 2015 Poland
8 December 2015 USA
Budget 6,500,000 PLN
Worldwide Gross $1,354,957
Production Studio Rewers, Telewizyjna Agencja Produkcji Teatralnej i Filmowej, Agora
Also known as
Ziarno prawdy, A Grain of Truth, La mitad de la verdad, La semilla de la verdad, Zrnko pravdy, Доля правды

Film rating

6.7
Rate 15 votes
6.6 IMDb
Updated 26 August 2024
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