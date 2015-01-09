Cast
Joanna Sydor
Elzbieta Budnik
Robert Więckiewicz
Teodor Szacki
Andrzej Celinski
Jerzy Szyller
Modest Rucinski
Roman Myszynski
Iwona Bielska
Maria Miszczyk
Cast and Crew
Composer
Abel Korzeniowski
Film details
Country
Poland
Runtime
1 hour 52 minutes
Production year
2015
World premiere
9 January 2015
Release date
|9 January 2015
|Poland
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|8 December 2015
|USA
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Budget
6,500,000 PLN
Worldwide Gross
$1,354,957
Production
Studio Rewers, Telewizyjna Agencja Produkcji Teatralnej i Filmowej, Agora
Also known as
Ziarno prawdy, A Grain of Truth, La mitad de la verdad, La semilla de la verdad, Zrnko pravdy, Доля правды