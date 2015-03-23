Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Ebola Zombies
2.9
Ebola Zombies - Trailer
Kinoafisha Films Ebola Zombies
2.9

Ebola Zombies

, 2015
Ebola Zombies
Hong Kong / Horror / 18+
Trailers
Poster of Ebola Zombies
2.9
Ebola Zombies - Trailer
Ebola Zombies  Trailer

Cast

Anna Chan
Lisa
Jack Chan
Jack
Cash Lee
Cash
Samuel Leong
Sam
Ivan Wong
Bobby
Chung Li
Security
Gloria Ng
Receptionist
Yo Yo
Girl
Eric Cheng
Dr. Cheng
Billy Francisco
Security Captain
Director Samuel Leong
Writer Samuel Leong
Cast and Crew

Film details

Country Hong Kong
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2015
World premiere 23 March 2015
Release date
23 March 2015 USA
Also known as
Zombie Raid, Ebola Zombies, SARS Zombies

Film rating

2.9
Rate 15 votes
2.5 IMDb

Film Trailers

All trailers
Ebola Zombies - Trailer
Ebola Zombies Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more