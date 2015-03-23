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Ebola Zombies
2.9
Ebola Zombies
, 2015
Ebola Zombies
Hong Kong / Horror / 18+
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2.9
Ebola Zombies
Trailer
Trailer
Cast
Anna Chan
Lisa
Jack Chan
Jack
Cash Lee
Cash
Samuel Leong
Sam
Ivan Wong
Bobby
Chung Li
Security
Gloria Ng
Receptionist
Yo Yo
Girl
Eric Cheng
Dr. Cheng
Billy Francisco
Security Captain
Director
Samuel Leong
Writer
Samuel Leong
Cast and Crew
Film details
Country
Hong Kong
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2015
World premiere
23 March 2015
Release date
23 March 2015
USA
Also known as
Zombie Raid, Ebola Zombies, SARS Zombies
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Film rating
2.9
Rate
15
votes
2.5
IMDb
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Ebola Zombies
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