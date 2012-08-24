6 Degrees of Hell
Six Degrees Of Hell
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
USA
Runtime
1 hour 27 minutes
Production year
2012
Online premiere
10 October 2013
World premiere
24 August 2012
Release date
|24 August 2012
|Russia
|
|18+
|26 November 2012
|Australia
|
|
|30 September 2013
|Great Britain
|
|
|24 August 2012
|Kazakhstan
|
|
|27 November 2012
|USA
|
|
|24 August 2012
|Ukraine
|
|
Production
Brothers In Arms Productions, Class of 85 LLC
Also known as
6 Degrees of Hell, 6 Stepena Pakla, 6 grados en el infierno, Jack's Hotel of Horror, Jack's Motel, Шесть ступеней ада