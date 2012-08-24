Menu
Russian
2.6 IMDb Rating: 2.6
6 Degrees of Hell

6 Degrees of Hell

Six Degrees Of Hell 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Six individuals are caught up in a supernatural perfect storm, as an evil lays claim to one of them while threatening to tear apart the soul of a small Pennsylvania town.
Country USA
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 2012
Online premiere 10 October 2013
World premiere 24 August 2012
Release date
24 August 2012 Russia 18+
26 November 2012 Australia
30 September 2013 Great Britain
24 August 2012 Kazakhstan
27 November 2012 USA
24 August 2012 Ukraine
Production Brothers In Arms Productions, Class of 85 LLC
Also known as
6 Degrees of Hell, 6 Stepena Pakla, 6 grados en el infierno, Jack's Hotel of Horror, Jack's Motel, Шесть ступеней ада
Director
Joe Raffa
Cast
Corey Feldman
Jill Whelan
Brian Anthony Wilson
David J. Bonner
Cast and Crew
2.6
2.6 IMDb
