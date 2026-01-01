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Poster of Caravans
6.3
Kinoafisha Films Caravans
6.3

Caravans

, 1978
Caravans
USA, Iran / Adventure, History, Action / 18+
Poster of Caravans
6.3

Synopsis

In 1948, at the U.S. embassy in Zadestan, a young diplomat is ordered to find the missing daughter of an influential American senator.

Cast

Anthony Quinn
Anthony Quinn
Zulffiqar
Michael Sarrazin
Mark Miller
Christopher Lee
Christopher Lee
Sardar Khan
Jennifer O'Neill
Ellen Jasper
Joseph Cotten
Joseph Cotten
Crandall
Behrouz Vossoughi
Nazrullah
Barry Sullivan
Richardson
Jeremy Kemp
Dr. Smythe
Duncan Quinn
Moheb
Behrouz Gramian
Peasant Boy
Director James Fargo
Writer James A. Michener, Nancy Voyles Crawford, Thomas A. McMahon, Lorraine Williams
Composer Mike Batt
Cast and Crew

Film details

Country USA / Iran
Runtime 2 hours 7 minutes
Production year 1978
World premiere 2 November 1978
Release date
2 November 1978 Russia 12+
2 November 1978 Kazakhstan
2 November 1978 USA
2 November 1978 Ukraine
MPAA PG
Budget $14,000,000
Worldwide Gross $3,930,501
Production FIDCI, Ibex Films, Universal Pictures
Also known as
Caravans, Caravanas, Caravane, Der Herr der Karawane, Caravan, Karavaani, Karavan, Karavánok, Karawany, Karevanha, Lemmen karavaani, Каравани, Караваны, キャラバン, 카라반스, کاروانها

Film rating

6.3
Rate 15 votes
5.9 IMDb
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