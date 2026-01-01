Cast
Jennifer O'Neill
Ellen Jasper
Behrouz Vossoughi
Nazrullah
Barry Sullivan
Richardson
Behrouz Gramian
Peasant Boy
Cast and Crew
Writer
James A. Michener, Nancy Voyles Crawford, Thomas A. McMahon, Lorraine Williams
Composer
Mike Batt
Film details
Country
USA / Iran
Runtime
2 hours 7 minutes
Production year
1978
World premiere
2 November 1978
Release date
|2 November 1978
|Russia
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|12+
|2 November 1978
|Kazakhstan
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|2 November 1978
|USA
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|2 November 1978
|Ukraine
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MPAA
PG
Budget
$14,000,000
Worldwide Gross
$3,930,501
Production
FIDCI, Ibex Films, Universal Pictures
Also known as
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