Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of My Name Ain't Johnny
7.2
Kinoafisha Films My Name Ain't Johnny
7.2

My Name Ain't Johnny

, 2008
Meu Nome Não É Johnny
Brazil / Drama / 18+
Poster of My Name Ain't Johnny
7.2

Synopsis

The true story of João Guilherme Estrella ("Johnny"), a young middle-class bon vivant who became a big-time cocaine dealer in Rio de Janeiro in the early 1990s.

Cast

Giulio Lopes
Pai de João
Júlia Lemmertz
Mãe de João
Selton Mello
João Guilherme Estrella
Felipe Severo
João criança
Breno Guimarães
Policial Federal 1
Ellan Lustosa
Policial Federal 2
Gillray Coutinho
Advogado
Cléo Pires
Sofia
Arthur Lopes
João adolescente
Victor Lisboa Gorgulho
Julinho adolescente
Director Mauro Lima
Writer Guilherme Fiúza, Mariza Leão, Guilherme Fiúza Zenha, Mauro Lima
Composer Fabio Mondego, Fael Mondego
Cast and Crew

Film details

Country Brazil
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 2008
World premiere 4 January 2008
Release date
4 January 2008 Russia
4 January 2008 Brazil
8 February 2009 Germany
Budget 6,000,000 BRL
Worldwide Gross $10,422,746
Production Atitude Produções e Empreendimentos, Globo Filmes, Teleimage
Also known as
Meu Nome Não é Johnny, My Name Ain't Johnny, Nem én vagyok Johnny, Nie mam na imię Johnny, Δε με λένε Τζώνυ, Меня зовут не Джонни

Film rating

7.2
Rate 11 votes
7.2 IMDb
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for My Name Ain't Johnny

The Clown
The Clown Drama
2011, Brazil
6.0
João, O Maestro
João, O Maestro Biography, Drama
2017, Brazil
7.0
Kill Me Please
Kill Me Please Thriller, Drama
2015, Brazil / Argentina
5.0
Ponte Aérea
Ponte Aérea Drama, Romantic
2015, Brazil
6.0
Califórnia
Califórnia Drama, Romantic
2015, Brazil
7.0
Bald Mountain
Bald Mountain Drama, Action
2013, Brazil
6.0
Father's Chair
Father's Chair Thriller, Drama
2012, Brazil
6.0
Elite Squad: The Enemy Within
Elite Squad: The Enemy Within Thriller, Crime, Action, Drama
2010, Brazil
8.0
VIPs
VIPs Drama
2010, Brazil
6.0
The Invisible Woman
The Invisible Woman Comedy
2009, Brazil
5.0
The Assailant
The Assailant Drama, Adventure, Action
2009, Brazil
5.0
Romance
Romance Romantic
2008, Brazil
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Staryy oryol
Staryy oryol
2026, Russia, Comedy, Family
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more