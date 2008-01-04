Similar films for My Name Ain't Johnny
The Clown Drama
2011, Brazil
6.0
João, O Maestro Biography, Drama
2017, Brazil
7.0
Kill Me Please Thriller, Drama
2015, Brazil / Argentina
5.0
Ponte Aérea Drama, Romantic
2015, Brazil
6.0
Califórnia Drama, Romantic
2015, Brazil
7.0
Bald Mountain Drama, Action
2013, Brazil
6.0
Father's Chair Thriller, Drama
2012, Brazil
6.0
Elite Squad: The Enemy Within Thriller, Crime, Action, Drama
2010, Brazil
8.0
VIPs Drama
2010, Brazil
6.0
The Invisible Woman Comedy
2009, Brazil
5.0
The Assailant Drama, Adventure, Action
2009, Brazil
5.0
Romance Romantic
2008, Brazil
7.0