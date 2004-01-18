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Poster of Dig!
7.8
Kinoafisha Films Dig!
7.8

Dig!

, 2004
Dig!
USA / Documentary, Musical / 18+
Poster of Dig!
7.8

Cast

Anton Newcombe
Self
Courtney Taylor-Taylor
Self
Peter Holmström
Self
Joel Gion
Self
Matt Hollywood
Self
Zia McCabe
Self
Brent DeBoer
Eric Hedford
Self
Dean Taylor
Self
Brad Wm. Clark
Self
Director Ondi Timoner
Writer Ondi Timoner
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2004
Online premiere 11 October 2004
World premiere 18 January 2004
Release date
18 January 2004 Russia 18+
26 February 2005 Australia
14 May 2004 Denmark 15
14 May 2004 France
30 June 2005 Great Britain
18 August 2005 Hungary
8 November 2005 Iceland
1 July 2005 Ireland 18
1 April 2006 Japan
18 January 2004 Kazakhstan
14 May 2004 Romania 18
16 October 2004 Spain
1 October 2004 USA
18 January 2004 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $228,828
Production Interloper Films
Also known as
Dig!, Dig! - Ezt kapd ki!, Врубайся!, Dig! XX

Film rating

7.8
Rate 11 votes
7.7 IMDb
Updated 12 November 2020
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