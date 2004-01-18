Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 47 minutes
Production year
2004
Online premiere
11 October 2004
World premiere
18 January 2004
Release date
|18 January 2004
|Russia
|
|18+
|26 February 2005
|Australia
|
|
|14 May 2004
|Denmark
|
|15
|14 May 2004
|France
|
|
|30 June 2005
|Great Britain
|
|
|18 August 2005
|Hungary
|
|
|8 November 2005
|Iceland
|
|
|1 July 2005
|Ireland
|
|18
|1 April 2006
|Japan
|
|
|18 January 2004
|Kazakhstan
|
|
|14 May 2004
|Romania
|
|18
|16 October 2004
|Spain
|
|
|1 October 2004
|USA
|
|
|18 January 2004
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Worldwide Gross
$228,828
Production
Interloper Films
Also known as
Dig!, Dig! - Ezt kapd ki!, Врубайся!, Dig! XX