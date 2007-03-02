Cast
Anna Dereszowska
Dr. Slaska
Rui Carlos Ferreira
Taxi driver
Magdalena Górska
Fistach's girl in 'Oaza'
Aleksandra Kisio
Bride Patrycja
Cast and Crew
Director
Tomasz Konecki, Andrzej Saramonowicz
Writer
Andrzej Saramonowicz
Composer
Stanislas Syrewicz
Film details
Country
Poland
Runtime
2 hours 0 minute
Production year
2007
World premiere
2 March 2007
Release date
|11 July 2007
|Great Britain
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|2 March 2007
|Poland
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Budget
4,000,000 PLN
Worldwide Gross
$7,325,461
Production
Van Worden
Also known as
Testosteron, Тестостерон, 男性荷尔蒙, 테스토스테론