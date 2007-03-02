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Poster of Testosterone
5.0
Kinoafisha Films Testosterone
5.0

Testosterone

, 2007
Testosteron
Poland / Comedy / 18+
Poster of Testosterone
5.0

Cast

Piotr Adamczyk
Piotr Adamczyk
Kornel
Marek Bimer
Jedrus
Magdalena Boczarska
Alicja
Anna Dereszowska
Dr. Slaska
Rui Carlos Ferreira
Taxi driver
Joanna Fidler
Beatka
Maria Gładkowska
Tytus's mother
Magdalena Górska
Fistach's girl in 'Oaza'
Tomasz Karolak
Fistach
Aleksandra Kisio
Bride Patrycja
Director Tomasz Konecki, Andrzej Saramonowicz
Writer Andrzej Saramonowicz
Composer Stanislas Syrewicz
Cast and Crew

Film details

Country Poland
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2007
World premiere 2 March 2007
Release date
11 July 2007 Great Britain
2 March 2007 Poland
Budget 4,000,000 PLN
Worldwide Gross $7,325,461
Production Van Worden
Also known as
Testosteron, Тестостерон, 男性荷尔蒙, 테스토스테론

Film rating

5.0
Rate 13 votes
6.1 IMDb
Place in the rating
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