Прокатчик Интерфильм Дистрибьюшн

«Интерфильм Дистрибьюшн» является одним их ведущих поставщиков кинематографического контента на рынок Республики Беларусь и является дочерним предприятием международного концерна «Интер-Фильм». Компания была основана в 2007 году и в течение трёх лет занималась дистрибуцией фильмов на таких носителях, как DVD, VHS и Blu-tay. С 2010 года «Интерфильм Дистрибьюшн» сменила основной вид деятельности на коммерческий прокат в кинотеатрах Беларуси.

За всё время работы на территории страны организацией было выпущено свыше 250 картин, а суммарный бокс-офис составил более 30 миллионов долларов. Компания занимается прокатом как зарубежных, так и российских фильмов. Среди выпущенных «Интерфильм Дистрибьюшн» лент можно выделить такие, как «Ной», «Трансформеры», «Геракл», «Кухня в Париже», «Форсаж 6», «Неудержимые 2», «Анна Каренина» и другие.