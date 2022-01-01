Телеканал GMM25

GMM25 — тайский цифровой телеканал, был запущен в эфир 25 мая 2014 года. Контент развлекательной направленности: драмы, музыкальные шоу, программы для подростков, сериалы. Среди наиболее известных — «Гормоны», «Потому что мы вместе».
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