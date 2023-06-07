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Звезду СССР в «Белорусском вокзале» заменили на Леонова и сделали только лучше: убедитесь сами

7 июня 2023 09:00
Звезду СССР в «Белорусском вокзале» заменили на Леонова и сделали только лучше: убедитесь сами

Он мечтал об этой роли.

Одной из самых важных составляющих успешного фильма являются артисты, которые во время съемок могут найти друг к другу правильный подход. Благодаря этому на экранах зрители наблюдают за настоящей химией и верят в происходящее. Вот из-за чего при просмотре любых культовых картин трудно представить другой актерский состав.

То же самое произошло и с драмой «Белорусский вокзал». Изначально на ведущие роли рассматривали абсолютно других исполнителей. В том числе и трудолюбивого слесаря мог сыграть вовсе не Леонов.

Звезду СССР в «Белорусском вокзале» заменили на Леонова и сделали только лучше: убедитесь сами

Талантливый Алексей Рыбников мечтал воплотить на экране образ простого рабочего. И у звезды СССР действительно были все шансы. Он хорошо прошел пробы, но кастинг-директор не решился взять его в фильм. Дело в том, что Евгений Павлович смотрелся гораздо интереснее и выразительнее в этой роли. И в итоге зрители влюбились именно в него.

Фото: кадры из фильмов «Белорусский вокзал» (1970) и «Похищение» (1969)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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