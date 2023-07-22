Звезду «Формулы любви» возненавидели в Германии: достаточно было одного «грешка»

Татьяна Пельтцер познакомилась со своим единственным мужем Гансом Тейблером на демонстрации 1926 года. Встреча тут же переросла в роман, а после свадьбы супруги переехали в Германию. Однако в новой стране артистке не удалось наладить жизнь.

Дело в том, что звезде «Формулы любви» удалось устроиться машинисткой в советское посольство. Но эта работа считалась привилегированной. Девушкам приходилось проходить через десятки собеседований и доказывать свою приверженность идеалам коммунизма. Пельтцер же получила должность без каких-либо сложностей.

Поэтому коллеги невзлюбили Татьяну. Они считали, что она позволяет себе слишком много и «приехала на все готовое».

За годы работы ей так и не удалось наладить дружбу, и на работе она чувствовала себя чужой.

Из Германии артистка уехала только в 30-х после развода со своим мужем. На родине ей не сразу удалось найти работу, но со временем ее жизнь вернулась в привычное русло.