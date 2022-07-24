Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего

Савелий Крамаров добился невероятных высот в советское время: его не только знала и любила вся страна, но и признали чиновники, наградившие актера званием заслуженного артиста. Он бы стал и народным, если бы в 70-х не покинул родину.

Первый раз Крамаров пытался уехать жить в Израиль, но партийное руководство не позволило ему этого сделать. Тогда актер пошел на хитрость и отправил письмо на имя Рональда Рейгана:

«Я не умираю с голоду, но не одним хлебом жив человек, поэтому помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности».

Американцы воспользовались ситуацией, превратив Савелия Викторовича в идеологическое оружие против СССР. Крамаров начал жить и сниматься за океаном, но желанной свободы творчества не получил. Журналист Симонов однажды не удержался от насмешки и отметил, что великий некогда актер в Голливуде «довольствуется ролью продавца сосисок».

Умер Крамаров в 1996 году от болезни, которой боялся больше всего — рака.

Их обожал весь Союз, а умерли в нищете: эти актеры СССР под конец жизни остались ни с чем