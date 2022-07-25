Их обожал весь Союз, а умерли в нищете: актеры СССР, оставшиеся ни с чем

В советское время эти звезды были кумирами для миллионов человек. Но времена их славы прошли, и к моменту смерти о них забыли многие.

Нонна Мордюкова

Со своим первым крупным проектом «Молодая Гвардия» начинающая актриса буквально ворвалась в советский кинематограф. В то время она еще не успела окончить ВГИК, но ее имя уже знали миллионы. Пик карьеры Мордюковой пришелся на 50-е и 60-е, когда она получала десятки ролей в популярных лентах.

В 70-х артистка еще часто появлялась на экранах, но к 80-м приглашать ее в кино стали реже. Вскоре она и сама стала отказываться от ролей. Говорила, что ей не нравятся сценарии.

Последний раз Мордюкова появилась на экране в 1999-м, когда исполнила главную роль в драме «Мама». К этому моменту актриса пережила личную трагедию. Умер ее единственный сын, рожденный в браке с Вячеславом Тихоновым.

Его смерть стала большим ударом для Мордюковой. Она замкнулась в себе и долгое время не выходила из дома. Режиссеры, хотя и помнили о ее таланте, работать не звали. И после «Мамы» Мордюкова больше не получала предложений. Да и здоровье к старости пошатнулось. Последние годы жизни она жила на скромную пенсию.

Георгий Вицин

Один из главных комедийных актеров СССР прославился благодаря роли Труса в фильмах Леонида Гайдая. Несмотря на народную любовь и известность в Советском Союзе, жил он скромно.

В последние годы жизни Вицин практически не снимался, поскольку здоровье этого не позволяло. В 90-х жил бедно, едва сводил концы с концами. Но отказывался от помощи поклонников. Говорил, что ему стыдно принимать поддержку от тех, кто и сам бедствует.

Квартиру в центре Москвы артист отдал дочери, а сам жил в хрущевке на окраине.

Почти все время проводил дома и выходил на улицу только чтобы покормить голубей.

Татьяна Самойлова

На Каннском кинофестивале ее роль в ленте «Летят журавли» была отмечена особого упоминания. Позже Самойлова воплотила образ Анны Карениной, но затем карьера пошла на спад. После середины 70-х она появилась лишь в нескольких фильмах, в небольших ролях.

Одна из главных красавиц советского кинематографа провела старость в одиночестве и нищете.

За ее плечами было 3 официальных развода. Единственный сын переехал за границу.

Сергей Филиппов

Известному советскому актеру отлично удавались как эпизодические роли, так и сложные драматические образы. Постановщики даже разрешали ему пропускать репетиции, поскольку знали, что он мгновенно вживется в роль, и с первого дубля сделает все, как нужно.

Судьба Филиппова была по-настоящему трагичной. Сначала у него обнаружили опухоль головного мозга.

Затем жена с единственным сыном переехали в США.

Последние годы жизни он провел в одиночестве. А когда умер, его тело обнаружили лишь спустя 2 недели. Сын не успел приехать на похороны, а деньги на погребение собирали артисты, которые знали Филиппова.

Михаил Кононов

На счету актера не менее 60 ролей, однако зрителям он запомнился по образу Нестора Петровича из «Большой перемены». В 90-х Кононов снимался мало, и не лучшим образом отзывался о новом российском кинематографе.

Его материальное положение ухудшилось.

Чтобы свести концы с концами, артисту пришлось продать квартиру в Москве и перебраться в деревню. Перед смертью он оказался в больнице с пневмонией. У известного советского актера не было денег, чтобы купить нужные лекарства, и через 2 недели он скончался.